Sayısal Loto Sonuçları 10 Eylül 2025

10 EYLÜL 2025 TARİHLİ ÇEKİLİŞİ HEYECANLA BEKLENİYOR

Her hafta büyük bir merakla beklenen Sayısal Loto çekilişi için 10 Eylül 2025 sonuçları araştırılıyor. Milli Piyango Online kanalı üzerinden açıklanacak olan bu çekiliş, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Kazanan numaraların yanı sıra dağıtılacak ödül miktarları, şansını denemeyi planlayanlar tarafından merakla bekleniyor.

OYUNUN KURAL VE DETAYLARI

Sayısal Loto kuponu üzerinde 34 numara üst bölümde, 180 numara ise alt bölümde yer alıyor. Oyuncular, üst bölümden 5, alt bölümden ise 1 numara seçerek kolonlarını oluşturuyor. İsteyenler tek kolon alabilirken, birden fazla kolon oynamak da mümkün. Tek kolon ücreti ise yalnızca 2 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, oyuncular sayıları kendileri belirlemeyi tercih edebilir veya sistemin rastgele üreteceği sayılarla kolon doldurabilir.

KOLON HAZIRLAMA SEÇENEKLERİ

Satış noktalarında kupon oynayanlar “SEN SEÇ” kutucuğunu işaretlendiğinde, otomatik olarak 5+1 sayılık kolon oluşturuluyor. Farklı kombinasyonlarla çoklu kolon oluşturmak için, üst bölümden 5’ten fazla ve alt bölümden ise 1’den fazla numara seçimi yeterli. Bu durumda birden fazla kolon elde edilmiş olur. Oyuncular, kuponlarını tek bir çekilişe katacağı gibi, birden fazla çekilişe de oynayabilir. Bunun için “Çoklu Çekiliş” kutucuğunu işaretlemek yeterlidir.

HAFTALIK ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Sayısal Loto çekilişleri haftada iki kez, Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleştirilir. Her çekilişte 34 numaradan 5 ve 180 numaradan 1 numara belirleniyor. Oynanan kolonlar arasında 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 bilenler ikramiye kazanır. Büyük ikramiye ise 5+1 bilenlere veriliyor. Eğer aynı kategoride birden fazla kazanan olursa, ikramiye havuzu eşit bir şekilde dağıtılıyor.

10 Eylül 2025 tarihine ait Sayısal Loto çekiliş sonuçları ise henüz ilan edilmedi.