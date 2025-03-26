Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı Mı?

26 MART 2025 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Mart 2025 tarihinde Sayısal Loto sonuçlarıyla ilgili bilgi merak edilen bir konu. Milli Piyango Online, 26 Mart 2025 tarihli Sayısal Loto sonuçlarını açıklamak için bekleniyor. Birçok kişi, Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını sorgulamak için ekranları araştırıyor. Öte yandan, yapılan çekilişin kazanan numaraları ve kazanç miktarları da merak ediliyor. İşte, 26 Mart 2025 Çarşamba Sayısal Loto sonuçlarını canlı takip edebileceğiniz sayfa!

HANGİ SAYILAR SEÇİLEBİLİR?

Sayısal Loto oynamak için, bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde ise 14 numara bulunmaktadır. Bu 34 numara arasından 5, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Oyuncular, bir veya birden fazla kolon seçebilir. Tek kolon ücreti 2 TL olarak belirlenmiştir. Katılımcılar, istenilen sayıları kendi seçimiyle belirleyebildiği gibi “Rastgele” seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele sayılarla oluşturdukları kolonlar da tercih edebilirler.

SİSTEM OYUNU VE ÇOKLU ÇEKİLİŞ SEÇENEĞİ

Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları oluşturuyor. Bir kolonda, üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenerek sistem oyunu oynanabiliyor. Bu durumda, birden çok kolon meydana geliyor. Üst bölümde en fazla 10 numara, alt bölümde ise 14 numara işaretlenebiliyor. Ayrıca, “Çoklu Çekiliş” seçeneği ile birden fazla çekilişe katılmak mümkün. Eğer bir oyun oynanmaktan vazgeçilirse, kolonun altındaki iptal kutusu işaretlenerek ilgili kolon iptal edilebiliyor.

NE KADAR KAZANILABİLİR?

Sayısal Loto, haftada 2 gün; Çarşamba ve Cumartesi günleri çekiliyor. Her çekilişte, küre içerisindeki 34 numara arasından 5 numara, 14 numara arasından ise 1 numara çekiliyor. Oynanan her kolon, çekilişte belirlenen numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edilirse ikramiye kazanıyor. 5+1 bilenler, Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanıyor. Eğer aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan bulunursa, ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit şekilde bölünüyor. 26 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları ise henüz açıklanmamış durumda.