Sayısal Loto Sonuçları Açıklandı Mı?

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI MERAKLA BEKLENİYOR

15 Mart 2025 Cumartesi günü yapılacak Sayısal Loto sonuçları, vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Milli Piyango Online platformu üzerinden açıklanacak olan bu sonuçlar, birçok kişi için merak konusu haline gelmiş durumda. Sayısal Loto çekilişinin sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair araştırmalar devam ederken, kazanan numaralar ve ikramiyeler de dikkat çekiyor.

OYNAMA SEÇENEKLERİ VE KOLON ÜCRETLERİ

Sayısal Loto’da bir kolon oluşturmak için 34 numara arasından 5 ve 14 numara arasından 1 tanesi seçiliyor. Oyun başına 2 TL olan bu kolonlardan bir veya daha fazlasını oynamak mümkün. Oyuncular, “Sen Seç” seçeneği ile kendi seçtikleri sayıları kullanabilir veya sistemin rastgele belirleyeceği sayıları tercih edebilir. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler, rastgele 5+1 numara ile şanslı bir kupon oluşturabilir.

SİSTEM VE ÇOKLU ÇEKİLİŞ OYUNLARI

Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları için geliştirilmiştir. Üst bölümden 5’ten fazla ve/veya alt bölümden 1’den fazla numara işaretlenmesi durumunda birden fazla kolon oluşturulabiliyor. Ayrıca, çoklu çekiliş seçeneği ile birden fazla çekilişe katılım sağlamak da mümkün. Eğer bir oyuncu doldurduğu kolondan vazgeçerse, kolonun iptal edilmesi için ilgili kutucuğu işaretlemesi yeterli.

İKRAMİYELER VE KAZANMA ŞANSI

Sayısal Loto’da haftada 2 gün çekiliş yapılmaktadır: Cumartesi ve Çarşamba. Her çekilişte 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 numara çekiliyor. Oynanan her kolonda çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 tahmin edilen sayılar doğru olursa ikramiye kazanma şansı var. 5+1 bilenler, Sayısal Loto’nun büyük ikramiyesini kazanıyor. Eğer aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olursa, ikramiye havuzu bu kazananlar arasında eşit şekilde bölüşülüyor. 15 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları ise henüz açıklanmadı.