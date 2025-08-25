Sayısal Loto Sonuçlarını Sorgulamak İstiyorsanız

SONUÇ SORGULAMA VE KAZANANLAR

Birçok kişi, Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı aracılığıyla çekiliş bilgilerine ulaşmak istiyor. Aynı zamanda bu haftanın talihlileri ile dağıtılan toplam ikramiye miktarı da dikkatle inceleniyor. “Çekilişin resmi olarak duyurulmasıyla birlikte kazanan numaralar ve ödül dağılımı kamuoyuyla paylaşılacak.”

OYUNUN KURALLARI

Sayısal Loto, kolonu iki bölümden oluşturuyor. Üst bölümde 34 numara, alt bölümde ise 180 numara yer alıyor. Oyuncular, “üst bölümden 5 numara, alt bölümden ise 1 numara seçerek kuponlarını dolduruyor.” Tek kolon ücreti 2 TL’dir. Tek veya birden fazla kolon oynanabiliyor.

Kuponunu kişisel sayılarla doldurmak isteyenler, “Rastgele” seçeneğiyle sistemin otomatik olarak oluşturduğu 5+1 kombinasyonunu da kullanabilir. Satış noktalarında kupon doldurmak istemeyenler, “Sen Seç” kutucuğunu işaretleyerek otomatik numaralarla şanslı kolon hazırlayabilir.

ÇOKLU KOMBİNASYON VE ÇEKİLİŞ

Sistem Oyunu seçeneğiyle bir kolonda 5’ten fazla üst numara veya 1’den fazla alt numara işaretlenebilir. Böylece çoklu kombinasyonlar üretilir ve otomatik olarak birden fazla kolon oluşturulabilir. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 8 numara işaretlenebilir. “Çoklu Çekiliş” seçeneği işaretlenerek, tek kuponla birden fazla çekilişe katılmak mümkündür.

Oynamaktan vazgeçilen kolonlar, altındaki “İptal” kutucuğu işaretlenerek geçersiz hale getirilebilir.

KAZANMA ŞANSLARI

Sayısal Loto çekilişleri haftada iki kez, Pazartesi ve Perşembe günleri gerçekleştiriliyor. Çekilişte küreden 34 numaradan 5’i, 180 numaradan ise 1’i belirleniyor. Doğru tahmin sayınıza göre 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 kategorilerinden ikramiye kazanmak mümkün. “Büyük ikramiye, 5+1 bilen talihlilere veriliyor.” Eğer aynı kategoriye birden fazla kazanan denk gelirse, ödül havuzu eşit şekilde paylaşılıyor.

25 Ağustos 2025 Pazartesi Sayısal Loto sonuçlarıysa henüz açıklanmadı.