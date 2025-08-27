Saz Kedisi İzmir’e Teslim Edildi

SOYU TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ SAZ KEDİSİ KURTARILDI

Aydın’ın Didim ilçesinde, doğada bitkin halde bulunan ve soyu tükenme tehlikesi altında yer alan saz kedisi İzmir Sasalı Doğal Yaşam Parkı’na götürüldü. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş saz kedisini doğal ortamında zayıf ve bitkin halde görünce durumu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

DOĞA KORUMA EKİBİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Bölgeye ulaşan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, bitkin haldeki hayvanı güvenli bir şekilde alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne (DKMP) teslim etti. DKMP’deki veteriner hekimler, kedinin bakımı ve tedavisi için gerekli adımları atarak onu İzmir Sasalı Doğal Yaşam Parkı’na götürdü.