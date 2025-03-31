Sazan Sarmalı Yöntemiyle Taşınmaz Dolandırıcılığı Artıyor

Her gün televizyonlardan veya mesaj yoluyla yapılan uyarılara rağmen, dolandırıcıların tuzaklarından kurtulmak oldukça zorlaşıyor. Uzmanlar, dolandırıcıların sürekli farklı yöntemlerle karşımıza çıktığını ve bazı durumlarda sektörü değiştirdiklerini vurguluyor. Sazan sarmalı dolandırıcılığı, genellikle internet veya sosyal medya aracılığıyla yayılan sahte araç satış ilanları ile gerçekleştirilen bir dolandırıcılık biçimi olarak dikkat çekiyor. Dolandırıcılar, insanların yıllarca biriktirdiği paraya göz dikerken, bu yöntemleri gayrimenkul alanında da kullanmaya başladı.

GAYRİMENKULU SATIŞA KOYARKEN DİKKAT EDİLMELİ

İnsanların artık her adımına dikkat etmesi gerektiğini belirten Gayrimenkul Uzmanı Özkan Aydemir, “Vatandaşlarımız emlak sitelerinde gayrimenkulünü satışa koyuyor. Örneğin, 8 milyon fiyat biçiyor. Bu mülk sahibini arayan dolandırıcılar, son fiyat bilgisini öğrenerek ilanı pasife almasını istiyorlar. Aynı zamanda, ‘siteyi ya da muhiti bildiğini, daireyi görmek zorunda olmadığını’ belirterek ilanı kaldırttırıyorlar. Ardından, karısına göstermek istediğini söyleyip, ilanı bulamayınca fotoğrafları özel olarak istiyor. Fotoğraflar dolandırıcıların eline geçtiğinde, bilgiler oldukça hızlı bir şekilde ya ilana konuluyor ya da başka bir emlak işletmesine iletilerek, ‘sıkışık olduğundan 8 milyonluk daireyi 5 milyona satacağını’ duyuruyorlar,” şeklinde konuştu.

TAPU İŞLEMLERİ SIRASINDA DOLANDIRILIYORLAR

Dolandırıcıların insanları telefonla kandırarak hızla hırsızlık yapmaya çalıştıklarını belirten Aydemir, “Kelepir ev bulduk” diyerek dolandırıcıların alıcılardan nüfus bilgileri ve kimlik bilgilerini temin ettiğini, dolandırıldıklarını ise ancak tapu işlemleri sırasında öğrendiklerini ifade etti. Zira dolandırıcı, aldığı kimlik bilgilerini gerçek ev sahibine veriyor ve ev sahibi tapu işlemlerine başlıyor. Gelen mesajları dolandırıcıya ileten mülk sahibi, tapuda bir sorunla karşılaşınca gerçek durumu öğreniyor. İşlemler hızlı yapıldığından hem satıcı hem alıcı, hem de emlakçı bu süreçte bir oyun olduğunu fark edemiyor. Paranın yatırılması sonrasında, dolandırıcı mülk sahibinden aldığı hesap numarasını alıcıya da veriyor ve parayı iki hesaba da talep ediyor. Gerçek ise tapuda ortaya çıkıyor, çünkü mülk sahibi ‘bana paranın bu kadarı geldi’ diyor.

TAPU İŞLEMİNDEN ÖNCE EV GÖRÜLMELİ

Alıcıların, satıcıların ve sektör temsilcilerinin evi görmeden işleme başlamaması gerektiğini vurgulayan Aydemir, “Çünkü, ‘kelepir buldum kaçırmayayım’ derken cebinizdeki paradan olabilirsiniz. Bu sazan sarmalı dolandırıcılık yöntemi, tapuda imza aşamasına gelene kadar ortaya çıkma ihtimali düşük. Son günlerde sadece Bursa’da değil, İstanbul, Elazığ, Erzurum ve Balıkesir gibi birçok şehirde böyle dolandırıcılıkların arttığını duyuyoruz. Gayrimenkul alımında acele edilmemeli ve işinde uzman güvenilir emlak işletmeleri ile süreç yürütülmeli. Ön ödeme taleplerinde araştırma yapmadan hareket edilmemeli,” diyerek önemli bir uyarıda bulundu.