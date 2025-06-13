Şaziye Demir Avrupa Şampiyonu Oldu

ŞAZİYE DEMİR’İN ZİYARETİ

Romanya’da gerçekleştirilen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda sağ kolda namağlup Avrupa şampiyonu, sol kolda ise Avrupa ikincisi olan Şaziye Demir, bağlı olduğu 25 Mayıs 1919 Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Avrupa ve dünya şampiyonu Demir, aynı şampiyonada sol kolda dördüncü olan Samet Akyüz ile antrenörleri Murat Aktaş’ın yanı sıra 25 Mayıs 1919 Spor Kulübü Başkanı Aydın Kaya’ya bu ziyaret sırasında yer aldı.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Şaziye Demir, “Allah nasip etti bir kez daha şanlı bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşı’mızı okuduk. Bundan sonraki hedefim gençler kategorisinde Bulgaristan’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda şampiyon olmak. Her zaman bizlerin yanında olan 25 Mayıs 1919 Spor Kulübü Başkanı Aydın Kaya’ya teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı. Antrenör Murat Aktaş ise zorlu bir çalışma dönemi sonrasında elde edilen başarıyı vurguladı ve, “İnşallah kızımız gençlerde de dünya şampiyonu olacak, bunun için sıkı bir çalışma süreci olacak. Bir hoca olarak benim için çok büyük bir onur.” şeklinde konuştu.

KULÜPTEN DESTEK VE ÖDÜL

Aydın Kaya, Şaziye Demir’i altın ve bir miktar para ile ödüllendirirken, kulüp olarak nakdi burs sağlayacaklarını da açıkladı. Samet Akyüz’e de para ödülü verdiklerini belirten Kaya, sundukları ödüllerin yaşanan gurur karşısında sembolik olduğunu dile getirdi. “Kulüp olarak her daim gençlerimizin yanındayız. Kuruluş amacımız olan gençlerimize yol gösterme konusunda alınan şampiyonluklar elimizi güçlendirmekte.” diyen Kaya, kızının kazandığı Avrupa ve dünya şampiyonluklarının gençler arasında spora olan ilgiyi artırdığını da ifade etti. Ziyaret sırasında kulüp Başkan Yardımcısı Ersin Şener de hazır bulundu.