Şaziye Demir, Hemavza’yı Ziyaret Etti

ŞAZİYE DEMİR’İN MAKAAM ZİYARETLERİ

Romanya’da gerçekleşen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda sağ kolda namağlup Avrupa Şampiyonu unvanını alarak sol kolda Avrupa ikincisi olan ve geçen yılın Dünya Şampiyonu unvanına sahip Şaziye Demir, beraberindeki Samet Akyüz, antrenörleri Murat Aktaş, Havza Milli Eğitim Şube Müdürü Turan Demir ve 25 Mayıs Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Bekdaş ile birlikte Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz’i ziyaret etti.

BAŞKAN İKİZ’DEN TEBRİK

Başarılı sporcu Demir ve ekibi ilk olarak Havza Belediye Başkanı Murat İkiz’i makamında ziyaret etti. İkiz, Demir, Akyüz ve Aktaş’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. “İlçemizi, ilimizi ve ülkemizi yurt dışında başarı ile temsil eden kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Havza olarak sizler ile gurur duyuyoruz. Her zaman sizlerin yanındayız.” ifadelerine yer veren İkiz, sporculara plaket ve çeşitli hediyeler sundu.

KAYMAKAM AYVAT’A ŞAMPİYONA BİLGİSİ

Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonu genç sporcu Şaziye Demir ve beraberindekiler, daha sonra Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat’ı makamında ziyaret etti. Demir, şampiyona hakkında Kaymakam Ayvat’a bilgi vererek, “Allah nasip etti bir kez daha şanlı bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşı’mızı okuduk. İnşallah bundan sonraki hedefim gençler kategorisinde de Bulgaristan’da düzenlenecek Dünya Şampiyonasında dünya şampiyonu olmak. Bunun için çalışmalarımıza başlayacağız.” şeklinde konuştu.

ANTRENÖR AKTAŞ’IN DEĞERLENDİRMESİ

Antrenör Murat Aktaş, zorlu bir çalışma sürecinin ardından elde edilen başarıyı değerlendirerek, “Bu başarılar tesadüf değil. İnşallah iki kardeşimiz de daha nice başarılara imza atacaklar. Benim için çok büyük bir onur.” dedi.

HAVZA KAYMAKAMI’NDAN TEŞEKKÜR

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, sporcuları tebrik ederek şu sözleri ekledi: “Bir kez daha göğsümüzü kabartarak bizlere büyük bir gurur yaşatan başta Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonu genç sporcumuz Şaziye Demir’i ile ilk kez yurt dışı deneyimi yaşayan Samet Akyüz kardeşimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Havza bilek güreşinde marka şehir olma yolunda ilerliyor. Bunda sizlerin payı çok büyük. Şaziye kızımız Havza’da artık bir rol model ve bundan sonra bu başarı çıtasını yükselterek yolunda devam etmesi için çok daha fazla çalışması gerekecek. Havza Kaymakamlığı olarak her zaman genç kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz.”