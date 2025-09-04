Sazlıdere’de Yapılaşma Tehdit Ediyor

KANAL İSTANBUL PROJESİNE KEŞİF GEZİSİ

Kanal İstanbul projesi çerçevesinde yapılaşmaya açılan ve 19 Mart sonrasında inşaatların hız kazandığı, İstanbul’un önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Sazlıdere havzasına keşif gezisi yapıldı. Gezi sonrası, havzada devam eden TOKİ inşaat alanı önünde açıklamada bulunan İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, Türkiye’nin Montrö, Barselona ve Bükreş sözleşmelerinin üçüne de taraf olduğunu hatırlatarak, “Bu üç sözleşme, yalnızca Türkiye için değil, insanlık için de bir sorumluluk ve koruma yükümlülüğü doğurmaktadır” dedi. Bu açıklama, uluslararası risklere dikkat çekti.

İSTANBUL BAROSU’NUN GÖZLEMLERİ

1 Eylül itibarıyla başlayan 2025-2026 adli yılı için “çevresel adalet” vurgusu yapan İstanbul Barosu, yapılaşmanın devam ettiği Kanal İstanbul proje alanına ilişkin Sazlıdere havzasında gözlem ziyareti gerçekleştirdi. İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri ve baroya üye avukatlar, baraj kıyısında yürüyüş yaparak havzadaki yapılaşmaya dair gözlemler yaptı. Yürüyüş esnasında İstanbul Barosu Çevre, Kent ve İmar Hukuku Komisyonu Başkanı Gülay Çolak Çalışkan, Kaboğlu ve yanındaki avukatlara havzanın durumu hakkında bilgi aktardı.

GELECEK NESİLLER İÇİN TEHDİT

Yürüyüşün ardından Kaboğlu, Sazlıdere ile ilgili açıklamalar yaptı. Kaboğlu, “Gelecek kuşakların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını doğrudan tehdit etmektedir” şeklinde konuştu. Kanal İstanbul projesi kapsamında inşasına başlanan ve havza içerisinde yer alan TOKİ konut projesinin şantiyesinde yapılan açıklamada Kaboğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuki sistemi yalnızca bugünün değil, gelecek kuşakların da haklarını koruyacak bir yapı olmak zorundadır” ifadesini kullandı. Ayrıca, buraya yapılacak her doğal olmayan müdahalenin gelecek kuşakların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını tehdit ettiğini belirtti.

Kaboğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal düzeninin aynı zamanda ekolojik bir anayasa düzeni olduğunu ifade ederek, “İmar Kanunu, Çevre Kanunu, Köy Kanunu, Maden Kanunu gibi birçok temel yasa, Türkiye’nin ekolojik anayasal düzeninin parçasıdır” dedi. Çevre hukukunun evrensel ilkelerinden biri olan geriye götürülmezlik ilkesine de dikkat çeken Kaboğlu, “Bir kez zarar gören doğal alan, eski haline döndürülemez. Bu nedenle burada kesilecek her ağaç, yok edilecek her doğal unsur, Türkiye’nin ekolojik anayasal düzenini tehdit eder” diye konuştu.

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERİN ÖNEMİ

Kaboğlu ayrıca, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin de ekolojik anayasal düzenin bileşenleri olduğunu vurguladı. Bu çerçevede Türkiye’nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Barselona ve Bükreş sözleşmelerinin üçüne de taraf olduğunu hatırlatarak, “Dünyanın başka hiçbir bölgesi yoktur ki, burada olduğu gibi üç önemli uluslararası çevre sözleşmesi aynı anda uygulanıyor olsun” ifadelerini kullandı. “Bu üç sözleşme, yalnızca Türkiye için değil, insanlık için de eşsiz bir sorumluluk ve koruma yükümlülüğü doğurmaktadır” şeklinde sözlerine devam eden Kaboğlu, Sazlıdere bölgesinin yerel ve uluslararası düzlemde ekolojik, tarihi, kültürel ve stratejik bir değer taşıdığını belirtti. Kaboğlu, “Ulusal ölçekte, yerel ölçekte ve uluslararası ölçekte karşı karşıya olduğumuz riskleri bugünden görmeli ve önlemlerimizi derhal almalıyız” diye ekledi. İstanbul Barosu olarak “Mahkemede adalet, toplumda adalet, çevrede adalet” hedeflerinin herkes için her zaman aynı doğrultuda olduğunu sözlerine ekledi.