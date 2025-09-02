Sazlıkta Cansız Bedeni Bulundu, 90

ERZURUM’DA BİR İNSANIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sabri Bilmez, 90 yaşında bir kişi, Erzurum’un Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi’nden ‘Namaza gidiyorum’ diyerek evinden çıkmasının ardından kayboldu. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, Bilmez geri dönmeyince ailesi durumu polise bildirdi.

SUDAN ÇIKARILAN CENAZE

Ekipler, Bilmez’i ararken, mahallede bulunan sazlık alandan insan sesi geldiğine dair bir ihbar aldı. Bu ihbar üzerine, bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD dalgıçlarının gerçekleştirdiği çalışmada, Sabri Bilmez’in cesedi suyun içinden çıkarıldı. Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra Bilmez’in cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ŞAHİTLERDEN AÇIKLAMA

Olay anına tanıklık eden otomotiv firması sahibi Abdurrahman Kırmızıgöz, “Mescitte yatsı namazını kılıyordum. Bir ses duydum. Bizim yan tarafta su var, ördekler falan yüzüyor. Onların sesi zannettim. Pencereyi açıp baktığımda insan sesi olduğunu anladım. Bekçiyle sağa sola baktık, kimseyi göremedik. Sonra ses kesildi. İhbarda bulunduk, polisler gelip cesedi buldu” şeklinde açıklamalarda bulundu.