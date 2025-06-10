Sberbank’ın Net Karı 682,9 Milyar Ruble

SBERBANK’IN NET KARI ARTIYOR

Sberbank, yılın ilk beş ayında net karını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artırarak 682,9 milyar rubleye (yaklaşık 8,7 milyar dolar) çıkardı. Banka tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ocak-Mayıs döneminde öz sermaye getiri oranının yüzde 22 seviyesinde olduğu duyuruldu.

KREDİ PORTFÖYÜ BÜYÜYOR

Açıklamada, bankanın net karının yıllık bazda yüzde 8,7 artarak 682,9 milyar rubleye ulaştığı ifade edildi. Ayrıca kurumsal kredi portföyünün yüzde 1,5 büyüyerek 27,4 trilyon rubleye yükseldiği kaydedildi. Faiz gelirlerinin yıllık bazda yüzde 14,3 artarak 1,2 trilyon rubleye çıktığı belirtildi. Bireysel kredi portföyü de yüzde 1 büyüyerek 17,6 trilyon rubleye ulaşmış durumda.

GEÇEN YIL REKOR KAZANÇ

Sberbank, geçen yıl 1,56 trilyon ruble ile rekor seviyede kâr elde etmişti. Bu rakam, bankanın finansal performansının güçlenmesine işaret ediyor. Söz konusu veriler, Sberbank’ın ekonomik duruma sağladığı katkıyı ve büyüme potansiyelini gözler önüne seriyor.