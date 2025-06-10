Haberler

Sberbank’ın Net Karı 682,9 Milyar Ruble

NET KARI ARTTI

Sberbank’ın net karı yılın ilk beş ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 682,9 milyar rubleye (yaklaşık 8,7 milyar dolar) ulaştı. Bankadan yapılan açıklamada, öz sermaye getiri oranının Ocak-Mayıs döneminde yüzde 22 seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.

KREDİ PORTFÖYLERİNDE BÜYÜME GÖZLEMLENDİ

Açıklamada, bankanın net karının yıllık bazda yüzde 8,7 artarak 682,9 milyar rubleye çıktığı vurgulandı. Kurumsal kredi portföyünün yüzde 1,5 oranında büyüyerek 27,4 trilyon rubleye ulaştığı aktarıldı. Faiz gelirlerinin yıllık bazda yüzde 14,3 artarak 1,2 trilyon rubleye yükseldiği belirtildi. Ayrıca, bireysel kredi portföyünün de yüzde 1 artış göstererek 17,6 trilyon rubleye ulaştığı ifade edildi.

GEÇEN YIL REKOR KARI ELDE EDİLDİ

Sberbank, geçen yıl 1,56 trilyon ruble ile rekor seviyede kar elde etmişti. Bu performans, bankanın büyüme stratejilerinin etkinliğini göstermeye devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İç Moğolistan Çölde Enerji Üretiyor

Çin, İç Moğolistan bölgesinde 14,89 milyon mu araziyi ıslah ederek çöl alanlarını fotovoltaik enerji projeleriyle yeşil enerji üreten bölgeler haline getirdi.
Haberler

26 Yaşındaki Genç Dağda Bulundu

Aksaray'da 26 yaşındaki kayıp genç, dağda ağır yaralı halde bulundu. Jandarma, yaralanma nedenini araştırıyor. Genç, motosikletiyle arkadaşlarıyla gittiği bölgede keşfedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.