Sberbank’ın Net Karı 682,9 Milyar Ruble

NET KARI ARTTI

Sberbank’ın net karı yılın ilk beş ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 682,9 milyar rubleye (yaklaşık 8,7 milyar dolar) ulaştı. Bankadan yapılan açıklamada, öz sermaye getiri oranının Ocak-Mayıs döneminde yüzde 22 seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.

KREDİ PORTFÖYLERİNDE BÜYÜME GÖZLEMLENDİ

Açıklamada, bankanın net karının yıllık bazda yüzde 8,7 artarak 682,9 milyar rubleye çıktığı vurgulandı. Kurumsal kredi portföyünün yüzde 1,5 oranında büyüyerek 27,4 trilyon rubleye ulaştığı aktarıldı. Faiz gelirlerinin yıllık bazda yüzde 14,3 artarak 1,2 trilyon rubleye yükseldiği belirtildi. Ayrıca, bireysel kredi portföyünün de yüzde 1 artış göstererek 17,6 trilyon rubleye ulaştığı ifade edildi.

GEÇEN YIL REKOR KARI ELDE EDİLDİ

Sberbank, geçen yıl 1,56 trilyon ruble ile rekor seviyede kar elde etmişti. Bu performans, bankanın büyüme stratejilerinin etkinliğini göstermeye devam ediyor.