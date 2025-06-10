Sberbank’ın Net Karı Yüzde 8,7 Arttı

NET KAZANCIN ARTILIŞI

Sberbank, yılın ilk beş ayında net karını geçmiş yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artırarak 682,9 milyar rubleye (yaklaşık 8,7 milyar dolar) çıkardı. Banka tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ocak-Mayıs dönemindeki öz sermaye getiri oranının yüzde 22 seviyesinde olduğu belirtildi.

KREDİ PORTFÖYÜNDE BÜYÜME

Aynı dönemde, kurumsal kredi portföyü yüzde 1,5 büyüyerek 27,4 trilyon rubleye ulaştı. Ayrıca, faiz gelirlerinin yıllık bazda yüzde 14,3 artarak 1,2 trilyon rubleye yükseldiği ve bireysel kredi portföyünün de yüzde 1 büyüyerek 17,6 trilyon ruble seviyesine ulaştığı ifade edildi.

GEÇEN YIL REKOR KAZANÇ

Sberbank, 2022 yılında 1,56 trilyon ruble ile rekor bir kar elde etmişti. Bu veriler, bankanın mali sağlığını ve büyüme stratejilerini güçlü bir şekilde destekliyor.