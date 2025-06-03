SBU, Kırım Köprüsü’ne Su Altı Saldırdı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Kırım’a bağlanan Kırım Köprüsü’ne yönelik yeni bir özel operasyon düzenlediğini açıkladı. Bu operasyon, su altından yapıldığı ve sonucunda köprünün “kullanılamaz hale geldiği” belirtildi. SBU, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Ukrayna Güvenlik Servisi yeni ve benzersiz bir özel operasyon gerçekleştirdi ve Kırım Köprüsü’nü üçüncü kez vurdu – bu kez su altından! Operasyon birkaç ay sürdü.” ifadelerine yer verdi. Yapılan saldırıda kullanılan patlayıcıların bin 100 kilogram TNT’ye eşdeğer etki yarattığı ve destek yapılarının ağır hasar gördüğü ifade edildi. Bu saldırı, Rusya’nın nükleer kapasiteli stratejik bombardıman uçaklarının hedef alındığı kapsamlı İHA operasyonunun hemen sonrasında gerçekleşti.

Kırım Köprüsü’nün Stratejik Önemi

Ukrayna Güvenlik Servisi’nin Kırım Köprüsü’nü üçüncü kez hedef aldığını vurgulayarak, patlama anına ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaştığı aktarıldı. Rus yetkililer ise köprüdeki trafiğin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. 19 kilometre uzunluğundaki Kırım Köprüsü, Rusya ana karası ile Kırım yarımadasını birleştiren tek yol olması sebebiyle son derece kritik bir öneme sahip. Köprü üzerinde hem otoyol hem de demiryolu bulunuyor.