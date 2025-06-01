SBU, Rus Uçaklarına Saldırı Düzenledi

UKRAYNA GÜVENLİK SERVİSİ’NDEN BÜYÜK HAMLE

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya’nın iç bölgelerinde yer alan hava üslerindeki “40’tan fazla” Rus bombardıman uçağına saldırı düzenledi. Bu durum, Ukrayna’dan Rusya hava üslerine gerçekleştirilen cesur bir eylem olarak kaydedildi. Ukrayna basınına bilgi veren bir kaynak, SBU’nun Rusya’nın iç bölgelerindeki hava üslerinde gerçekleştirdiği saldırının detaylarını aktardı.

SBU’DAN STRATEJİK OPERASYON

SBU’ya bağlı bir kaynak, yaptığı açıklamada, “Düşmanın stratejik bombardıman uçakları Rusya’da topluca yanıyor. Bu, SBU’nun özel bir operasyonunun sonucudur. Şu anda Ukrayna Güvenlik Servisi, Rusya Federasyonu’nun iç hatlarında düşman bombardıman uçaklarını imha etmeye yönelik büyük çaplı bir özel operasyon yürütüyor” dedi. Ayrıca, SBU’ya ait insansız hava araçlarının (İHA), Ukrayna şehirlerini bombalayan uçaklar üzerinde pratik yaptığını belirtti. “Şu anda A-50, Tu-95 ve Tu-22 M3 dahil olmak üzere 40’tan fazla uçağın vurulduğu biliniyor” ifadesini kullandı.

RUSYA’DAN ONAY GELDİ

Rusya’nın İrkutsk Bölge Valisi Igor Kobzev ise, Sredny köyündeki bir askeri birliğe yönelik İHA saldırısını doğruladı. Ancak saldırıya dair daha fazla ayrıntı vermedi. Bu gelişmeler, savaşın gidişatında önemli bir dönüm noktası olabileceği yönünde değerlendirmelere yol açtı.