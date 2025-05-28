“Schengen Vizesinde Öncelik Öğrencilere!”

BAŞKONSOLOS SCHRÖER’İN ÖĞRENCİLERLE BULUŞMASI

Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer, Yaşar Üniversitesi’nde düzenlenen söyleşiye katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Bu görüşme esnasında Schengen vizesi ile ilgili çeşitli sorular yanıtladı. Schröer, “Türk hükümeti ile aldığımız karar gereğince vizede öncelik iş insanları ve öğrencilere verilmektedir. Ziyaret ve turist kategorisinde başvuru yapanlar maalesef bu dönemde yoğunluk nedeniyle birkaç ay beklemek durumunda kalabilir” şeklinde açıklama yaptı.

VİZE UYGULAMALARINDA DEĞİŞİKLİKLER

Schröer, Cascade Kuralı’nın yakın gelecekte Türkiye’de daha etkin bir şekilde uygulanacağını vurguladı. “Çok girişli Schengen vizesi, bir yarıyılda en fazla 90 gün kalışı kapsar. Vizenin geçerlilik süresi farklılık gösterebilir. Genellikle ilk başvuruda, tek girişli ya da kısa süreli çok girişli vize verilir” dedi. Ayrıca, vizeyi doğru şekilde kullandığınız takdirde, sonraki başvurularda daha uzun süreli vizeler almanın mümkün olduğunu aktardı ve “Bu zincirleme şekilde devam eder; daha sonra bir yıl, iki yıl hatta beş yıl süreli vize alınabilir” şeklinde ekledi.

VİZE BAŞVURULARINDA TAVSİYELER

Vize başvuruları hakkında bazı tavsiyelerde bulunan Schröer, “Zorunlu olmadıkça vize danışmanlık şirketleriyle çalışmayınız. Ticari vize danışmanlık şirketlerinin devreye girmesiyle işlemleriniz ne daha iyi ne de daha hızlı ilerler; hatta tam aksine, süreç yavaşlayabilir” sözlerini kullandı. Ayrıca, “Schengen vizesi hakkında doğru ve güncel bilgiyi edinmeniz gerekir; başvuruların eksiksiz olarak doğrudan Türkiye’deki ilgili konsolosluklara yapılması vize alma şansınızı artıracaktır” diye belirtti.