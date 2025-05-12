Schneider Electric, İAOSB’de SCADA Projesi Gerçekleştiriyor

YENİ SCADA SİSTEMİ KURULUMU BAŞLADI

Schneider Electric, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde (İAOSB) SCADA (Denetleme, Kontrol ve Veri Toplama) sisteminin kurulumunu yapıyor. Projeye dair resmi imza töreni, İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace ve Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı İsmail Yamangil’in katılımıyla İAOSB’de gerçekleştirildi. Bu törenle birlikte, bölgenin enerji altyapısının dijital dönüşüm süreci başlangıç noktası haline geldi. Proje, sanayi bölgesinin operasyonel verimliliğine, enerji kalitesine ve sürdürülebilirliğe önemli katkı sağlayacak ve sanayinin dijital geleceğine yönelik stratejik bir adım oluşturuyor.

ENERJİ YÖNETİMİNDE DİJİTALLEŞME ŞART

Cenk Karace, açıklamalarında, gerçekleştirilecek yatırımı uzun vadeli bir vizyonun parçası olarak değerlendirdiklerini ifade etti. İAOSB’nin sanayilerini dijital geleceğe taşımak için güçlü bir adım attığını belirten Karace, enerji yönetiminde dijitalleşmenin bir tercih değil, bir zorunluluk haline geldiğini aktardı. SCADA sistemine geçiş süreçleri sayesinde elektrik altyapılarını anlık olarak takip edebilecek ve arızaları tespit ederek uzaktan müdahale imkanına sahip olacaklarını dile getiren Karace, bu sistem sayesinde verimliliği artıracaklarını ve sanayicilere kesintisiz, kaliteli enerji sağlayarak üretim sürekliliğini güvence altına alacaklarını paylaştı. Yatırımlarının sadece bugünü değil, geleceği de göz önünde bulundurduğunu vurgulayan Karace, “Dijital altyapı, sanayimizin rekabetçiliğini ve çevik dönüşüm yeteneğini pekiştiriyor. Schneider Electric gibi global bir teknoloji lideriyle çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. Projemize katkıda bulunan tüm Schneider Electric ekibine teşekkür ediyor, bu dönüşümün bölgemizde sanayiye uzun vadeli değer katacağına inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

SANAYİ BÖLGELERİ İÇİN KRİTİK DÖNÜŞÜM

Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı İsmail Yamangil, organize sanayi bölgelerinin Türkiye’nin üretim gücünün merkezinde olduğunu belirtti ve şu şekilde konuştu: “Bu bölgelerde altyapıların dijitalleşmesi, operasyonel verimliliği artırmanın yanında sürdürülebilirlik ve enerji güvenliği açısından kritik bir rol üstleniyor. Schneider Electric olarak, enerji yönetimi ve otomasyon konusundaki uzmanlığımızla İAOSB gibi sanayi bölgelerine destek vermek bizim için bir sorumluluk ve gurur kaynağı. İAOSB ile gerçekleştirdiğimiz SCADA projesi yalnızca teknolojik bir entegrasyondan ibaret değil; sanayimizin sürdürülebilir, verimli ve kesintisiz üretim gerçekleştirmesi için atılmış önemli bir adımdır. Bu işbirliği, yalnızca bugünü değil, gelecekteki sanayi altyapı dönüşümlerine örnek olacak kalıcı bir ortaklık olarak değerlendirilmelidir. Sanayinin dijital geleceğini birlikte inşa etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.”