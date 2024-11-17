“Scholz’un Putin’i Araması Zelenski’yi Kızdırdı”

UKRAYNA LİDERİNDEN ŞAŞIRTMAYAN TEPKİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, iki yıl aradan sonra Rusya lideri Vladimir Putin’i telefonla araması, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin önüne büyük bir tartışma konusu getirdi. Zelenski, “Batı’nın Putin ile yeniden temas kurması Pandora kutusunu açma anlamına gelir” sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

RUSYA İLE MÜZAKERE OLMAYACAK

Zelenski, önceki gün yapılan ve yaklaşık bir saat süren Scholz-Putin telefon görüşmesini analiz ederken, “15 Kasımda gerçekleşen bu telefon görüşmesinden sonra Putin’i başkaları da arayacaktır. Gündeme Ukrayna ile ilgili çok farklı konular gelmeye başlayacaktır. Bana göre bunun anlamı Pandora kutusunun yeniden açılmasıdır. Rusya’nın istediği de zaten bu. Rusya’yı yasadışı yoldan yönetmeye devam eden Putin, Batılı liderlerle yeniden temasa geçerek izolasyonda bulunmadığını ispatlıyor. Buna benzer telefon diplomasisi 2022 yılında Rusya’nın bize karşı saldırıya geçmesine önayak oldu. Batılı liderlerin Putin ile yaptıkları tüm görüşmeler ise lafta kaldı. Biz Ukrayna olarak yeniden bu hataya düşmek niyetinde değiliz. Rusya ile Ukrayna arasında batı aracılığında ‘Minsk-3’ müzakereleri yapılmayacak.” şeklinde açıklamada bulundu.