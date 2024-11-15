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“Scholz ve Putin, 2 Yıl Aradan Sonra Görüştü”

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ALMANYA BAŞBAKANI OLAF SCHOLZ PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iki yıl aradan sonra ilk buluşmasını gerçekleştirdi. Alman hükümeti tarafından yapılan açıklamada, “Başbakan Rusya’yı adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak amacıyla Ukrayna ile görüşmelere başlama konusunda istekli olmaya çağırdı. Almanya’nın, Rus saldırganlığına karşı savunmasında Ukrayna’yı gerektiği sürece destekleme konusundaki kesintisiz kararlılığını vurguladı” denildi.

GÖRÜŞME KREMLİN TARAFINDAN DOĞRULANDI

Kremlin’den yapılan açıklamada ise, bu görüşmenin Berlin’in talebi üzerine yapıldığı belirtildi. Kremlin, “Putin, Scholz’a Ukrayna’daki savaşı sona erdirecek herhangi bir anlaşmanın Rusya’nın güvenlik çıkarlarını dikkate alması ve yeni bölgesel gerçekleri yansıtması gerektiğini söyledi” ifadesini kullandı.

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