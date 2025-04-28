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Schumann Rezonansı, Doğal Titreşimdir

SON ZAMANLARIN POPÜLER KONUSU: SCHUMANN REZONANSI

Schumann rezonansı, son günlerde ilgi çeken konular arasında öne çıkıyor. Peki, Schumann Rezonansı tam olarak nedir ve nasıl oluşuyor? Bu olgu, 1952 yılında fizikçi Winfried Otto Schumann tarafından tanımlanan, yeryüzü ile iyonosfer katmanı arasında gerçekleşen doğal bir titreşimi ifade ediyor.

İKİ KATMAN ARASINDAKİ TİTREŞİM

Schumann rezonansı, küresel elektro manyetik bir alanın oluşumunu ve bu alan içerisindeki titreşimleri kapsıyor. Güneşten gelen ışınlar, yıldırım ve benzeri elektrik akımları sayesinde yeryüzüne aktarılan atmosferdeki elektriksel güç, bu enerjiye bağlı titreşimleri tetikliyor. Schumann rezonans alanının frekansları ise 7.83, 14.3, 20.8, 27.3 ve 33.8 hertz aralıklarında yer alıyor. Yani yeryüzü ile iyonosfer katmanı arasında, belirtilen frekans aralıklarında titreşen elektro manyetik alanlar bulunuyor.

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