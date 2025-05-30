Schumer, Filistinli Protestocularla Karşılaştı

PROTESTO ETKİNLİĞİ

ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer, düzenlediği etkinlikte Filistin destekçileri tarafından “Özgür Filistin” sloganlarıyla karşılaştı. New York’taki Halk Kütüphanesi’nde “Antisemitism in America” (Amerika’da Yahudi Karşıtlığı) isimli kitabı için imza günü düzenlerken, alandaki kalabalıkların yankıları bu protestolarla doldu. Protestocular, yüksek sesle Filistin’e desteklerini ifade ederken, güvenlik ekipleri tarafından alandan çıkarıldılar.

SÖYLEMLER VE EYLEMLER

Etkinlik sırasında Gazze’de yaşananların hatırlatılması için alanda bulunan iki destekçi, Gazze’de çocukların öldürüldüğünü ve aç bırakıldığını dile getirerek güvenlik güçleri tarafından uzaklaştırıldığı görüldü. Güvenlik tarafından dışarı çıkarılan bir gösterici, “Gerçek bir Holokost, Gazze’de yapılıyor.” diye bağırdı. Diğer bir protestocu ise Schumer’ın, “Yahudileri temsil etmediğini” söyledi.

Başka bir protestocu, Schumer’ı “Yahudi olduğu için değil, Gazze’de soykırım yapan İsrail’i fonlandığı için” protesto ettiklerini kaydetti. Bir diğer gösterici, “Sen New York’un yüz karasısın. İnsanlığın yüz karasısın. Sen bir canavarsın. Ellerinde hep Filistinlilerin kanı olacak.” ifadeleriyle sert bir tepki gösterdi. Alandan çıkarılan destekçiler, protestolarına kütüphanenin dışında devam etti.