“Schwarzenegger’in Kızı Üçüncü Çocuk Sahibi Oldu”

SKANDALIN ARDINDAN YENİ BAŞLANGIÇLAR

Yıllar önce yaşadığı bir skandal nedeniyle eşi Maria Shriver ile evliliği sona eren Arnold Schwarzenegger, yaşadığı zorlukların ardından hayatını yeniden düzene koymayı başardı. Son günlerde, çocuklarından biri hakkında sevindirici bir gelişme yaşandı. Schwarzenegger ile eski eşi Shriver’ın dört çocuğundan biri olan Katherine, oyuncu damadı Chris Pratt ile birlikte ailelerine yeni bir birey daha kattı.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUKLARININ DÜNYAYA GELİŞİ

Katherine ve Chris, 2018 yılında tanışmaya başladı ve bir yıl sonra evlendi. Çift, üçüncü çocuklarını geçtiğimiz 8 Kasım’da kucaklarına aldı. Bu yeni bebek, aile için mutluluk kaynağı oldu ve Schwarzenegger, torununun doğumunu büyük bir sevinçle karşıladı.