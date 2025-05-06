Scooter Kullanımı Ciddi Yaralanmalara Neden Olabilir

SCOOTER KAZALARI CİDDİ YARALANMALAR YAŞATIYOR

İzmir – Elektrikli scooterlar, hızlı ve pratik bir ulaşım yöntemi sunuyor ancak yetersiz güvenlik önlemleri ve yetersiz altyapı nedeniyle kaza riskleri artıyor. Can Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Eralp Kaçmaz, “Çocuk yaş grubunda kas koordinasyonunun yeterince gelişmemiş olması nedeniyle kazalarda ciddi kırık ve çıkıklara neden olabiliyor” diyor. Son yıllarda elektrikli scooter, kısa mesafeli şehir içi ulaşımda giderek daha fazla tercih ediliyor. Hızla erişilebilir olmaları yanında, güvenlik önlemlerinin eksikliği ciddi kazalar ve yaralanmalara yol açabiliyor.

YAZ AYLARINDA ARTTI

Havaların ısınmasıyla scooter kullanımı artış gösteriyor ve bu dönemde ortopedi servislerinde kırık ve yaralanma vakalarında artış görülüyor. Vatandaşlar scooterları hem eğlence hem de ulaşım aracı olarak kullanıyor. Dr. Eralp Kaçmaz, “Bu cihazların hızla hareket etmesi ve denge kaybının kolay olması, ciddi kazalara yol açabiliyor. Bu nedenle, scooter kullanırken korunma önlemleri almak çok önemli. Çocuklar, kas koordinasyonu henüz tam gelişmediği için bu cihazları kullanırken daha fazla risk altındalar. Hem çocuklar hem de yetişkinler için koruyucu ekipmanlar, kazaların önlenmesinde büyük rol oynuyor” şeklinde açıklama yapıyor.

EN SIK YARALANMA BÖLGELERİ

Kaçmaz, scooter kazalarında en sık görülen yaralanmaların el ve ayak bileği bölgelerinde olduğunu vurguluyor. “Bu bölgelerde meydana gelen kırıklar veya çıkıklar, ciddi sonuçlar doğurabiliyor ve bazen cerrahi müdahale gerektirebiliyor. Ebeveynler, çocuklarına güvenli scooter kullanımı hakkında eğitim vermeli ve korunma yöntemlerini öğretmelidir. Çocuklar küçük yaşlarda kas koordinasyonları gelişmediği için, onlara bu cihazları kullanmadan önce yaşlarına uygun olup olmadığını dikkatlice değerlendirmek önemli. Scooter, tek kişilik kullanım için tasarlanmıştır, bu nedenle birden fazla kişinin binmesi veya yük taşınması gibi durumlar kazalara yol açabiliyor. Bu hataları önlemek, güvenli bir sürüş sağlamak adına büyük önem taşıyor. Ayrıca, kask takmak kafa yaralanmalarını önlemenin en etkili yoludur” diye ekliyor.

KAZA GEÇİRDİ, DERS ALDI

Scooter kazası geçirip dizinden ameliyat olan Aziz Anka Umurbilir ise yaşadıklarını şu sözlerle aktarıyor: “Bir yerden dönüyordum, hızlı gidiyordum. Bir anda kontrolümü kaybettim ve çok kötü bir şekilde yuvarlandım. Sol tarafıma düştüm, dizimi hiç kıpırdatamıyordum. Şiddetli bir acı hissediyordum. Hemen acile gittik ama orada gereken müdahale yapılamadı. Daha sonra hocamıza başvurduk. Ameliyat oldum ve operasyon oldukça başarılı geçti. Şu anda neredeyse hiç ağrım yok. O gün scootere binerken hiçbir koruyucu ekipman kullanmadım. Bunun ne kadar büyük bir hata olduğunu şimdi çok iyi anlıyorum. Bir daha scooter kullanmayı düşünmüyorum ama eğer tekrar binersem, mutlaka tam güvenlik ekipmanlarıyla ve dikkatli bir şekilde süreceğim. Scooter kullanacak olanlara tavsiyem, koruyucu ekipmanlarınızı mutlaka takın ve çok dikkatli olun.”