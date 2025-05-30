Scottie Wilbekin, Sakatlığını Değerlendirdi

WILBEKIN’DEN ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın başarılı oyuncusu Scottie Wilbekin, geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonun kendisi için tamamen değiştiğini ifade ediyor. Wilbekin, “Final Four’da savunma yapmak varken bütün sezon dizimi güçlendirmekle geçti. Sahada olmayı da tabii ki isterdim. İnsanın eline her zaman böyle bir fırsat gelmiyor” diyor.

EUROLEAGUE TADIMI

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kentinde gerçekleştirilen THY Euroleague Final Four’da şampiyonluk elde eden Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda yer alan Wilbekin, bu süreçte İhlas Haber Ajansı muhabirine de açıklamalarda bulundu. Şampiyonlukla ilgili duygu ve düşüncelerini aktaran Wilbekin, “Benim için şahit olmak inanılmaz bir şeydi. Takım arkadaşlarım için çok mutlu oldum, özellikle ilk defa şampiyon olanlar için, aynı şekilde Saras’ın (Jasikevicius) da ilk şampiyonluğuydu. Bu çok özel bir duyguydu. Arka planda o kadar çok şey yaşandı ki bütün sezon boyunca, sakatlıklar olsun ama her şeyin üstesinden gelip çok büyük galibiyetler elde edip sonunda her şey istediğimiz gibi oldu” şeklinde konuşuyor.

SÜREÇ VE GELECEK PLANLARI

Ekim ayında Olympiakos ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık sonrasında ön çapraz bağında yırtık tespit edilen Wilbekin, rehabilitasyon sürecini şu sözlerle paylaşıyor: “Bu sakatlık sezonumu tamamen değiştirdi. Final Four’da savunma yapmak varken bütün sezon dizimi güçlendirmekle geçti. Sahada olmayı da tabii ki isterdim. İnşallah önümüzdeki sezon yine orada olacağız.” Şu anda kendisini iyi hissettiğini söyleyen deneyimli oyun kurucu, “Sezon biter bitmez de idmanlara ve hazırlıklara başlayacağım” ifadelerini kullanıyor.

PLAY-OFF DEĞERLENDİRMESİ

Basketbol Süper Ligi play-off’ları hakkında düşüncelerini de dile getiren 32 yaşındaki basketbolcu, “Belki bir şampiyonluk daha gelir ve Wade Baldwin de bütün primlerini almış olur” diyerek sözlerini tamamlıyor.