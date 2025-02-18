SDG, Suriye Ordusu İle Bütünleşiyor

SDK’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Suriye Demokratik Konseyi (SDK), Kuzey ve Doğu Suriye’deki güvenlik teşkilatlarının Suriye ordusuna entegre edilmesi yönünde bir karar aldığını açıkladı. Bu gelişme, Suriye hükümeti ile yapılan müzakerelerin bir aşaması olarak, Suriye ordusu ile entegrasyon sürecini başlatmayı hedefliyor. SDK’ye bağlı Şimal Demokratik Tugayı Komutanı Ebu Ömer el-İdlibi, sosyal medya aracılığıyla bu gelişmeleri kamuoyuna duyurdu ve yapılan toplantıda alınan kararları paylaştı.

ALINAN KARARLARIN DETAYLARI

Toplantıda belirlenen başlıca kararlar şunlardır: Askeri ve güvenlik kurumlarının Suriye ordusunun yapısına entegrasyonu, Kuzeydoğu Suriye’deki kamu hizmetlerinin yeniden hayata geçirilmesi ve yerel halkın yaşam standartlarının iyileştirilmesi. Ayrıca, SDG ve Kuzeydoğu Suriye bölgesindeki yabancı savaşçıların geri çekilmesi, Suriye hükümeti ile iş birliğinin artırılması ve ulusal meselelerde daha sık toplanma kararı alındı.

MÜLTECİLERİN DÖNÜŞÜ İÇİN GEREKEN ADIMLAR

Mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin kendi köylerine ve şehirlerine geri dönüşlerini kolaylaştırmak amacıyla gerekli şartların sağlanması da önemli maddeler arasında yer aldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara’ya tebrik mesajı gönderilmesi ve Kuzeydoğu Suriye’ye resmi bir ziyaret davetinin yapılması da gündeme geldi.

ORTAK KOMİTELER KURULACAK

Tüm bu önlemlerin etkili bir şekilde uygulanması için ortak komitelerin kurulacağı belirtiliyor. Bu adımlar, bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.