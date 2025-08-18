Sdg, Suriye Ordusuna Katılmadı

Suriye ordusunun SDG’ye yönelik hazırlıkları, bölgedeki tansiyonu yükseltiyor. Suriye hükümetinin, SDG’ye karşı askeri bir operasyon planladığı bilgisi geliyor. The National, Suriye ordusunun Rakka ve Deyrizor bölgelerinden SDG’yi temizlemek amacıyla 50 bin askeri sevk ettiğini duyurdu. Esed’in devrilmesinin sonrasında kurulan geçici hükümet ile terör örgütü PKK’nın uzantısı olarak bilinen SDG, 10 Mart’ta bir mutabakat imzaladı. Bu mutabakat gereği, SDG’ye bağlı silahlı unsurların Suriye ordusuna entegre edilmesi bekleniyordu. Ancak zamanla, SDG mutabakat şartlarına uymadı ve ayrılıkçı hareketler sergiledi. Bunun ardından İngiliz basını, ABD ve Türkiye’nin SDG’ye Suriye ordusuna katılmaları için 30 gün süre tanıdığını bildirdi.

Bölgedeki gelişmeler üzerine farklı Batı basınında, ABD’li yetkililerin SDG’yi Suriye hükümetinin saldırısı durumunda uluslararası koalisyonun kendilerini korumayacağı konusunda uyardığı bilgisi yer aldı.

ORGANİZASYON VE OPERASYON HAZIRLIĞI

BAE merkezli The National, Suriye ordusunun terör örgütü SDG’ye karşı geniş çaplı bir operasyon hazırlığında olduğunu belirtti. Halid Yacoub Oweis imzasıyla yayınlanan yazıda, Suriye ordusunun Rakka ve Deyrizor’dan teröristleri temizlemeyi planladığı belirtildi. Habere göre, operasyon için Palmira, Sukhnah ve Rusafa bölgelerine 50 bin asker sevk edildiği aktarıldı. Ayrıca, bu operasyona bölgedeki terör örgütü karşıtı Arap aşiretlerin destek vereceği ifade edildi.

Haberde, SDG bünyesindeki 70 bin silahlı grubun yüzde 30’unun Arap unsurlardan oluştuğuna dikkat çekildi. Olası bir çatışma durumunda, Arap kökenli teröristlerin Suriye ordusu tarafında yer alabileceği iddiaları gündeme getirildi.