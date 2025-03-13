SDÜ Ve Komando Okulu İş Birliği Protokolü

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO ile Eğirdir Dağ Komando Okulu arasında ilk ve acil yardım simülasyon eğitimi için bir iş birliği protokolü imzalandı. Bu protokol kapsamında simülasyon mankenleri ve eğitim materyallerinin ortak kullanımı sağlanacak. Ayrıca askeri yaralanmalar konusunda eğitimler düzenlenerek, hem öğrencilerin hem de askeri personelin pratik becerilerinin artırılması amaçlanıyor.

VATAN SEVGİSİ VE GÖREV BİLİNCİ VURGUSU

Törende bir konuşma yapan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, “Biz askeriz, devletin askeriyiz. Bu iş birliği, vatan sevgisi ve görev bilinci noktasında büyük bir adım olacaktır” dedi. Eğitimdeki bu iş birliğinin önemi vurgulandı ve sürecin kritik katkıları dile getirildi.

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ KATKI

SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, protokolün disiplinlerarası iş birliğinin önemli bir örneğini temsil ettiğini belirtti. Rektör, “Öğrencilerimizin sahada daha yetkin bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. Bu anlayış ile öğrencilerin daha donanımlı hale gelmesi hedefleniyor.

SIMÜLASYON LABORATUVARI HİZMETE AÇILDI

Protokol töreninin ardından, SDÜ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yeni bir Simülasyon Laboratuvarı açıldı. Laboratuvarın açılış kurdelesi, törende bulunan yetkililer tarafından kesildi. Katılımcılar, ileri düzey eğitim materyalleri ile donatılan laboratuvarı inceleyerek sunulan imkanlar hakkında bilgi aldı. Tören, laboratuvar gezisi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.