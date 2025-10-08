Sea To Sky Enduro Yarışı Kemer’de Başlıyor

DÜNYANIN EN ZORLU YARIŞLARINDAN BİRİ KEMER’DE BAŞLIYOR

Dünyanın en zorlu hard enduro yarışlarından biri olarak kabul edilen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Antalya’nın Kemer ilçesinde start alıyor. Bu yıl 16’ncı kez organize edilen etkinlik, 9-11 Ekim tarihleri arasında Hard Enduro Dünya Şampiyonası’nın 5’inci ayağı olarak gerçekleştirilecek. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından takvime dahil edilen Sea To Sky, bu yıl 40 farklı ülkeden 400 sporcuyu ağırlayacak. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen bu yarış, dünyaca ünlü enduro motosiklet sporcularını Türkiye’de bir araya getirecek.

ÖNEMLİ İSİMLERİN KATILIMIYLA BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Yarış öncesi yapılan basın toplantısına; Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü İzzet Tekeli, FIM Hard Enduro Koordinatörü Ross Whitehead, Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir ve birçok sporcu katıldı. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, “Doğa sporları merkezi olma yönünde ciddi adımlar atan bir yeriz. Dünya şampiyonasının burada gerçekleşmesi, bölgemizin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Amacımız Kemer’in akılda kalması” ifadelerini kullandı.

KEMER BELEDİYE BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR VE BAŞARI DİLEKLERİ

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise, “Sporcular burada bir hafta boyunca yer alacak ve dünya basını da Kemer’i tanıtacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, sporculara da başarılar diliyorum” dedi. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir, “Bu yılki organizasyonumuzda yağmurun etapları güzelleştireceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

SPORUN GELİŞMESİ ÜZERİNE VURGULAR

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü İzzet Tekeli, organizasyonun başlangıcından beri yer aldığını belirterek, “Sporun gelişmesi çok önemli. Katılımcılara teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum” dedi. FIM Hard Enduro Koordinatörü Ross Whitehead ise, “Sea To Sky’ın Türkiye’de gerçekleşiyor olması çok önemli. Gelecekteki işbirlikleri için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.

SPORCULARDAN YARIŞ İLE İLGİLİ YORUMLAR

Yarışmacılardan Manuel Lettenbichler, geçen yılki zorluğunu vurgularken, “Bu sene umutluyum ama stres her zaman var” dedi. Billy Bolt, hava koşullarının etkilerinden bahsetti ve “Yağmurlar durumları değiştirebilir, göreceğiz” dedi. Wade Young, kendini hazır hissettiğini ifade ederken, Mario Roman, “Yağmur kayaları kayganlaştırsa da umarım iyi bir yarış geçiririz” şeklinde düşüncelerini aktardı.

SEA TO SKY YARIŞ PROGRAMI

Sea To Sky heyecanı, bugünkü özel yarışla başlayacak. Sporcular, saat 11.45’te paddock alanından Ovacık Yaylası’na hareket edecek ve 13.00’te start alacak. 9 Ekim’de plaj etabı olacak ve sabah 08.00’de parkur tanıtım turu gerçekleştirilecek. 10 Ekim’de sporcular orman etabında yarışacak. Dağ Yarışı ise 11 Ekim’de yapılacak ve sporcular 64 kilometrelik parkuru tamamlayarak 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı’na ulaşacak. Şampiyonluk ödül töreni ise saat 16.00’da gerçekleştirilecek.