Sean Combs, Cassie’yi Tehdit Ediyor

CASSIE VENTURA’DAN ŞOK AÇIKLAMALAR

Ünlü rapçi Sean ‘Diddy’ Combs’un eski sevgilisi Cassie Ventura, mahkemede verdiği ifadede Combs’un kendisini zorlayarak günler süren seks partilerine katılmaya mecbur ettiğini söyledi. Ventura, bu tehdidin silah kullanma kararıyla desteklendiğini ve kendisinin şantaja uğramasından korktuğunu açıkladı. 38 yaşındaki R&B sanatçısı, Combs’un cinsel etkinlikleri düzenlediğini ve “Freak Offs” (sapkın partiler) olarak bilinen bu organizasyonlarda erkek eskortlarla birlikte olma zorunluluğu taşıdığını belirtti. Ayrıca, Combs’un bu partileri gizlice kaydettiğini iddia etti.

SÜREKLİ BASKI ALTINDA KALDIĞINI BELİRTTİ

Duruşmanın ikinci gününde ifade veren Ventura, bu tür etkinliklerin zamanla bir “iş” haline geldiğini ve Combs’un yayımlayacağı görüntüler korkusuyla katılmaya devam ettiğini vurguladı. Bad Boy Records’un sanatçısı olan Ventura, Combs ile 10 yıllık ilişkisi boyunca onun hayatının her alanını kontrol ettiğini, sık sık şiddete başvurduğunu ve evde bırakılan rastgele silahlarla kendisini sindirmeye çalıştığını söyledi. “Yerdeyken kafama bastığını hatırlıyorum,” diyen Ventura, yaşadığı şiddet nedeniyle göz aklarının zaman zaman kırmızıya döndüğünü aktardı.

Savcılık, Grammy ödüllü rapçinin kariyeri boyunca kadınları cinsel ilişkilere zorladıktan sonra tehdit eden bir suç yapılanması kurduğunu ileri sürdü. Öte yandan Combs’un avukatları, tüm olayların tarafların rızasıyla gerçekleştiğini belirterek, müvekkillerinin sadece “alışılmadık cinsel tercihlere” sahip olduğunu savundu. Davanın önümüzdeki günlerde dikkat çekici gelişmelere yol açması bekleniyor.