“Seans Öncesi Bilgi Edinim Önerileri”

İÇ PAZARDA ÖNE ÇIKAN VERİLER

Haftanın son gününde, yurt içinde önemli ekonomik verilerin duyurulması bekleniyor. Ücretli çalışan sayısı, tarım ürünleri üretici fiyatları, özel sektörün yurt dışından temin ettiği kredi borcu Eylül ayı rakamları, “Piyasa Katılımcıları Anketi” ve Merkezi Yönetim bütçe verileri dikkatle incelenecek. Bunun yanı sıra, yurt dışında ise ABD’den perakende satışlar, ithal fiyatları, New York Fed imalat endeksi ve sanayi üretimi gibi verilerin açıklanması öne çıkıyor.

ŞİRKET HABERLERİNDE GÜNDEM

Adese Gayrimenkul, Arazi GES projesi için Yatırım Teşvik Belgesi almış durumda. Akfen GYO, bağlı ortaklığı Akfen Güney İşletmeye, Akfen Karaköy Gayrimenkul Yatırımları ve İnşaat’taki paylarını satma kararı alıyor. Anadolu Hayat Emeklilik ise yılın ilk 10 ayında 9,94 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdiğini bildiriyor. Beyaz Filo, “Edirne Mobilite Otomotiv Anonim Şirketi” adıyla yeni bir şirket kurulum işlemlerini tamamladı. Borsa İstanbul, Kervansaray Yatırım Holding ile ilgili bir uyarıda bulundu. Inveo Yatırım Holding, Inveo Ventures’a 13,25 milyon TL sermaye avansı sağlıyor. İmaş Makina, Bağımsız Devletler Topluluğundaki bir müşterisi için 2 milyon 435 bin dolar değerinde bir sipariş aldı. Özata Denizcilik, yurt dışında bulunan bir firmanın gemisinin tamir, bakım ve onarımını başarılı bir şekilde tamamlayıp teslim etti. Ayrıca, VBT Yazılım, Neo Portföy Yönetimi A.Ş.’ye bağlı VBT Yazılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na 8 milyon TL yatırım yapmayı planlıyor.

YURT İÇİ GÜNDEMDEKİ GÖRÜŞMELER

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesi hakkında görüşmeler yapılacak (10.00). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı için ücretli çalışan sayısı ve Ekim ayı için tarım ürünleri üretici fiyatları verilerini açıklayacak (10.00). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), özel sektörün yurt dışından aldığı kredi borcu Eylül ayı rakamları ve “Piyasa Katılımcıları Anketi” sonuçlarını duyuracak (10.00). Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekim ayına ait Merkezi Yönetim bütçe dengesi verilerini paylaşacak (11.00). Günün sonunda ise CI Ratings tarafından Türkiye’nin kredi notuna ilişkin bir değerlendirme yapılacak.