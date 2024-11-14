“Seans Öncesi Bilgiler ve Veriler”

YURT İÇİ EKONOMİK VERİLERİN DURUMU

Yeni günde, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri dışında dikkat çeken bir veri bulunmuyor. Ancak yurt dışında İngiltere’den Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), sanayi üretimi; Euro Bölgesi’nden GSYH ve sanayi üretimi; ABD’den ise üretici enflasyonu takip edilecek.

ŞİRKET HABERLERİ VE GELİŞMELER

İngiltere’de tüketici hakları grubu ‘Which?’, bulut depolama hizmeti iCloud’un yaklaşık 40 milyon kullanıcısı adına rekabet hukuku kapsamında Apple’a dava açtı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Euroasia Investment İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 2 adet petrol arama ruhsatı verdi. Ayrıca, Garanti BBVA’nın üst yönetiminde bir değişiklik gerçekleşti. Pegasus’un Ekim ayında yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre %12 artışla 3,37 milyon oldu. Geçen yıl bu sayı 3,01 milyon seviyesindeydi. Yapı Kredi Bankası, 1,74 milyar TL tahvili gecikmiş alacak tutarını 421,1 milyon TL bedelle satmaya karar verdi.

GÜNDEMDEKİ ÖNEMLİ TOPLANTILAR VE VERİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir görüşme gerçekleştirecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının 2025 yılı bütçesi ele alınacak (10.00). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı için kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak (10.00). TBMM Genel Kurulu’nda, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek (14.00). Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık sektör verilerini açıklayacak (14.00). Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), para ve banka istatistikleri haftalık verilerini yayımlayacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler, parasal veriler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).