Seans Öncesi Bilgilere Göz Atın

GÜNDEMDEKİ ÖDEMELER DENGESİ VE EKONOMİK VERİLER

Yeni günde, yurt içinde ödemeler dengesi, ciro endeksleri, ticaret ve perakende satış rakamları dikkatle izlenecek. Yurt dışında ise Almanya’nın tüketici fiyatları, İngiltere’nin işsizlik oranı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) raporu öne çıkıyor.

ABD’DE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR VE ÇATIŞMALAR

ABD Merkez Komutanlığı, ABD personeline yönelik saldırılara yanıt olarak Suriye’deki İran bağlantılı gruplara ait 9 hedefin vurulduğunu açıkladı. Ayrıca, ABD’nin 47’nci Başkanı seçilen Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz, ABD’nin Avrupa ve Orta Doğu’daki çatışmaları sona erdirmek için çaba göstermesi gerektiğini belirtti. Böylelikle, Çin’den gelen “daha büyük tehdit” ile yüzleşme imkanının artacağını ifade etti. Waltz, süper güçler arasındaki ilişkilerin önümüzdeki yıllarda daha fazla yıpranabileceği konusunda uyarıda bulundu.

TESLA VE ELON MUSK’IN SERVETİ

Donald Trump’ın geçen haftaki seçim zaferinden bu yana Tesla’nın %39’luk yükselişi, Elon Musk’ın servetini yaklaşık 70 milyar dolar artırdı.

TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞECEK ÖNEMLİ TOPLANTILAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi’ne katılmayı planlıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığı 2025 yılı bütçe görüşmeleri gerçekleşecek (10.00). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı ödemeler dengesi istatistikleri raporunu yayımlayacak (10.00). Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayına ilişkin ciro endeksleri, ticaret ve perakende satış rakamları ile dış ticaret endekslerini duyuracak (10.00).

BDDK’DAN GELEN YENİ VERİLER VE MECLİS GÜNDEMİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinin Ocak-Eylül dönemi bilanço tablolarını yayımlayacak (14.00). BDDK’dan ayrıca üçüncü çeyrek döneme ilişkin varlık yönetim şirketleri verileri gelecek (14.00).

TBMM Genel Kurulunda, kamu başdenetçisi seçimi gerçekleşecek ve yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek (15.00). Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir tahvil ihalesi düzenleyecek ve 2 kira sertifikası ile bir tahvili doğrudan satacak.