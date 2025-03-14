Seat’ın Güncel Fiyatlarla Yeni Macerası Başladı

SEAT’IN GÜNCEL FİYATLARI VE CUPRA’DAN ELEKTRİKLİ HABERLER

Mart 2025 itibarıyla Seat’ün güncel fiyatları belirginleşti ve Cupra’dan gelen elektrikli haberler heyecan yaratıyor! Ibiza ile Ateca’nın fiyatları ve geleceğin yıldızları bu yazıda sizleri bekliyor.

İBIZA: ŞEHİRLİ MACERAPERESTLERİN GÖZDESİ

Seat’ın en çok tercih edilen kompakt modeli Ibiza, Mart 2025’te bütçeyi zorlamadan yola çıkmanızı sağlıyor. 2024 model yılı için Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style, yalnızca 1.315.000 TL! Performans arayanlar için 2025 model Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR ise 1.540.000 TL’ye hazır! Ayrıca, özel bir seri de mevcut: Ibiza 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR 40. Yıl Özel Serisi, 1.525.000 TL ile hem şıklık hem de güç sunuyor. Şimdi, Seat’ın elektrikli planları hakkında neler olduğunu merak ediyor olabilirsiniz, bir süre sabırlı olun, ona da geleceğiz!

LEON VE ARONA: PERFORMANS VE ŞIKLIK BİR ARADA

Şimdi biraz hızlanalım. Leon 1.5 eTSI 116 PS DSG FR, 2025 modeliyle 1.850.000 TL’ye satışta! Bu model, dinamik tasarımı ve güçlü motoruyla dikkatleri üzerine çekiyor. Arona ise SUV tutkunları için harika seçenekler sunuyor.