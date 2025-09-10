Sebastien Lecornu, Yeni Başbakan Atandı

YENİ BAŞBAKAN ATAMASI VE GÖREV DEVRİ

Fransa’da hükümetin düşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni başbakan olarak Sebastien Lecornu’yu atadı. Lecornu, Başbakanlık konutu Matignon’da gerçekleştirilen bir törenle görevini François Bayrou’dan devraldı. François Bayrou hükümetinin, parlamentoda güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından Fransa’da yeni bir dönem başladı.

TOPLUMSAL KRİZE DİKKAT ÇEKİLDİ

Yeni Başbakan Lecornu, göreve başlaması dolayısıyla düzenlenen törende, Fransa’nın mevcut siyasi ve toplumsal krizine vurgu yaptı. Lecornu, “Büyük konuşmalar yapmayacağım. İstikrarsızlık bize alçakgönüllülük gerektiriyor. Değişim şart. Bu değişim yalnızca biçimde ya da yöntemde değil, esaslarda da olmalı.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, siyasi partiler ve sendikalarla görüşmelere başlayacağını belirterek, Fransız halkına kapsamlı bir plan sunacağını açıkladı.

PROTESTOLAR GÖLGESİNDE BİR DUYURU

Lecornu, ülke genelinde düzenlenen protestoların gölgesinde gerçekleşen bu önemli törendeki konuşmasını, “Fransız halkına şunu söylemek istiyorum: Başaracağız.” sözleriyle sonlandırdı.

VEDA MESAJI VE GÜVEN OYLAMASI SONUCU

Görevi devreden eski Başbakan Bayrou, yeni hükümete her türlü desteği vereceğini altını çizerek, “Ülkemizin sürekli bölünme ve şiddet içinde kalacağına inanmıyorum. Gerçeklerle yüzleşen, yeni bir gelecek inşa etmeliyiz.” şeklinde konuştu. Bayrou hükümeti, Ulusal Meclis’te 8 Eylül’de gerçekleştirilen güven oylamasında 364 milletvekilinin oyuyla düşmüştü. Oylamada 194 milletvekili hükümetin lehinde, 364 milletvekili ise aleyhinde oy kullanmış, ayrıca 15 milletvekili çekimser kalmıştı. Bu sonuçlar, Başbakan François Bayrou hükümetinin Ulusal Meclis’ten güvenoyu alamadığını göstermişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görev süresi dolan Savunma Bakanı Sebastien Lecornu’yu yeni başbakan olarak atamıştı.