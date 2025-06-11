Sebayüdü Hangi Zar: İki İki

SEBAYÜDÜ NEDİR?

“Sebayüdü” terimi, tavla oyunundaki “üç iki” zarının diğer adıdır. Bu bilgi, Güven Bana yarışmasında katılımcıların dikkatini çeken sorulardan biri oldu. Katılımcılar, bu terimin ne anlama geldiğini ve hangi zarın karşılığı olduğunu merak ediyor.

YARISMA CEVABI

Soruya verilen cevap seçenekleri arasında doğru yanıt, “üç iki” seçeneği olarak belirleniyor. Yarışma katılımcıları, bu tür sorularla bilgi ve strateji yeteneklerini test etme fırsatı buluyor.

Bu gibi sorular, katılımcıların not tutarak veya sınav öncesi tekrar yapmaları gereken konular arasında yer alıyor ve genel bilgi dağarcığını zenginleştiriyor.