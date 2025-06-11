Sebayüdü, Üç İki Zarını İfade Eder

SEBAYÜDÜ SORUSU

“Güven Bana” yarışmasında, “Sebayüdü” terimi tavlada hangi zarın diğer adı olduğu sorusu ilgi çekti. Yarışmacılar bu soruya doğru yanıt ararken, seçenekler de dikkat çekici hale geldi.

DOĞRU CEVAP

Sorunun cevabı “Üç iki” olarak belirlendi. Yarışmacılar arasında bu bilgiye ulaşanlar, doğru yanıtı verdikleri için bir avantaj elde etti. Şıklarda yer alan diğer seçenekler arasında “İki iki”, “Üç üç” ve “Beş üç” gibi rakamlar bulunuyordu.

Bu bilgi, tavla oyununa dair merak edilen detaylardan biri olarak, oyuncular arasında paylaşılan efsanevi terimlerden birini oluşturuyor.