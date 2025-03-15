Şebeke Suyunda Tespit Edilen Kirlilik Sorunu

İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşlar tarafından bildirilen şikayetler üzerine kentteki şebeke suyundan numuneler aldı ve bu numuneleri laboratuvar ortamında inceledi. Yapılan incelemede sudan ‘petrol hidrokarbonları’ bulundu. Bu durumun ardından, suyun içme ve gıda hijyeni amacıyla kullanılmasına geçici olarak yasak getirildi. Akabinde, kent sakini hazır su tüketmeye yöneldi. Bu yüzden su bayileri, artan siparişlere yetişemediklerini belirtti.

FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMADI

Su bayisi sahibi Ali Yazgan, “Şu an insanlar, çeşmeden akan şebeke suyunu içemiyor, kullanamıyor. Bu sebepten dolayı bizim su satışlarımızda ciddi bir artış oldu. Şimdiye kadar hiç damacana suyu içmemiş, şebeke suyu içen insanlar bile şu an damacana suya yöneldi. Bizler Karaman’daki tüm meslektaşlarımızla birlikte bunu fırsat bilip, ‘Karaman’ın suyu bozuk mecbur içecekler’ diyerek fiyatlarda bir artış yapmadık. Fiyatlarımızı sabit tuttuk, açıklamadan önceki fiyatlarımızda değişim olmadı. Şu an ekibimiz, su siparişlerini yetiştiremez hale geldi” dedi.

SUÇ DUYURUSU VE KEŞFİYAT

İl Sağlık Müdürlüğü’nün açıklaması sonrası, Karaman Barosu’na bağlı 7 avukat, ihmalkarlık iddiasıyla belediye hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatların başvurusu üzerine Yeşildere Barajı’nda keşif yapıldı. Bu keşif sonucunda Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye yetkilileri hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti. Barajdan su alımı ise tedbiren durduruldu ve Karaman Belediyesi’nden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

BARAJDAN SU ALIMI DURDU

Belediyeden yapılan açıklamada, “Şehir içme suyunun önemli bir bölümünü karşılayan Yeşildere Barajı’nda son yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesi önemli ölçüde azalmıştır. Baharın gelmesiyle uzun zamandır kurumuş olan dereden baraj göletine su gelmeye başlamış olup, bunun sonucunda dere yatağında sulama amaçlı kullanılan motopompların atıklarıyla birlikte lastik ve metal atıkların gölet tabanında birikiminin analiz sonuçlarını etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu durumun tespiti için havzada kapsamlı bir araştırma ve inceleme başlatılmıştır. Bu süreçte barajdan su alımı tedbiren durdurulmuş olup, halkımızın su ihtiyacını karşılamak için yer altı kuyularından şehir şebekesine, laboratuvarlarımızda rutin analizler yapılmak suretiyle su verilmeye başlanmıştır” denildi.