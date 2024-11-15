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Şebeke Üyeleri Haraç Vermeyenlere Saldırdı

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DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNDE HARAÇ OPERASYONU

Düzce Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Düzce Üniversitesi’nin yer aldığı Beçi Yörükler Mahallesi’ndeki işletmelerden haraç aldığı öne sürülen kişilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Haraç vermeyen kişilere karşı darp ve tehditte bulunduğu iddia edilen şüpheliler arasında O.T., A.A., N.Ö., T.Ö., B.C.G., F.Y. ve M.B. bulunuyor.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet birimlerindeki işlemlerinin ardından ‘Kasten yaralama’, ‘Tehdit’, ‘Gasp ve yağma’ suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Yapılan mahkeme işlemleri sonucunda M.B., O.T., B.C.G., A.A. ve F.Y. tutuklandığı bildirilirken, T.Ö. ve N.Ö. için ev hapsi kararı alındı.

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