Seben’de Kaybolan Kadın Bulundu

KAYBOLAN KADIN BULUNDU

Bolu’nun Seben ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan bir kadın, evinin yaklaşık 5 kilometre uzağındaki ormanlık alanda sağ olarak bulundu. İlk müdahale, sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi ve kadın hastaneye kaldırıldı. Olay, Seben ilçesine bağlı Gerenözü köyü yaylasında gerçekleşti. Sabah saatlerinde, eşiyle yaşadığı yayladan kaybolan 60 yaşındaki Nilgün Ö.’den haber alamayan eşi Cevdet Ö., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbarın ardından, bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve Bolu Arama Kurtarma Ekibi (BAKE) sevk edildi. Arama çalışmalarının ardından, Nilgün Ö. ormanlık alanın 5 kilometre uzağında, bitkin bir halde bulundu. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, kadın ambulansla hastaneye sevk edildi. Elde edilen bilgilere göre, kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.