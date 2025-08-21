Haberler

Seben’de Yangın, İki Ev Zarar Gördü

YANGININ BAŞLANGICI VE GELİŞİMİ

Bolu’nun Seben ilçesi Solaklar Yaylası’nda akşam saat 20.00 sıralarında çıkan yangında, ahşap iki ev yanarak yok oldu. Yangın, S.Ş.’ye ait bir ahşap evde başladı. Yangına tanık olan yayla sakinleri, alevlere müdahale etmek için çaba gösterdi.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE SONUÇ

Olay yerine Bolu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinden itfaiye ekipleri yönlendirildi. Rüzgarın etkisiyle yangın, yan tarafta bulunan başka bir ahşap eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı, ancak iki ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

