Seben Yangını İki Evi Yaktı

YANGININ DETAYLARI

Bolu’nun Seben ilçesine bağlı Solaklar Yaylası’nda çıkan yangında iki ahşap ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Alınan bilgilere göre, yangın, Solaklar Yaylası’nda bulunan bir ahşap yayla evinde meydana geldi. Kısa bir süre içinde büyüyen alevler, yanındaki diğer ahşap yapıya da sıçradı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Yangın ihbarı üzerine bölgeye birçok itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sonucunda yayla evi ve bitişiğinde bulunan yapı tamamen kül oldu. Yangının nedenlerine dair inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

