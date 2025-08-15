Sebile Yörük Yeniden Yakalandı

OSMANİYE’DE YENİDEN YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Osmaniye’de eşi Mehmet Yörük’ü (53) zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla daha önce tutuklanan, sonrasında adli kontrol şartıyla tahliye edilen Sebile Yörük (49) hakkında yeni bir yakalama kararı çıkarıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda Adana’da saklandığı belirlenen Yörük, polis tarafından yakalanıp tekrar tutuklandı. Mehmet Yörük, 22 Mart 2024’te evinde rahatsızlık geçirip hastaneye kaldırıldı ve 20 gün sonra yaşamını yitirdi.

İLİŞKİ TARTIŞMALARI VE TUTUKLAMALAR

Yörük’ün ölümünün ardından, eşinin ilişki yaşadığı öne sürülen Mustafa Samagan da bir televizyon programındaki itiraflar sonrası gözaltına alındı ve ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Yargılama sürecinde yapılan incelemelerde, Yörük’ün midesinde solunum yetmezliği ve kalp krizine yol açabilecek hidrojen sülfür tespit edildi. Osmaniye 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların yaklaşık 10 ay süren tutukluluğunun ardından adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Tahliye sonrası Sebile Yörük hakkında yeniden aynı suçtan yakalama kararı çıkarıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Yörük’ün Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi’nde saklandığını tespit etti. Ekipler, sokak sokak yaptıkları takip sonucu Sebile Yörük’ü yakalamayı başardı. Yörük, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede yeniden tutuklandı.