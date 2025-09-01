Şebinkarahisar’da Yangın Çıktı, Ekipler Müdahalede

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde çöp toplama alanında yangın meydana geldi. Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, yoğun duman ve alevler oluşturdu.

İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR

Yangına müdahale etmek üzere olay yerine Şebinkarahisar İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor ancak henüz kontrol altına alınamadığı ifade ediliyor.