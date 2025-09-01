Haberler

Şebinkarahisar’da Yangın Çıktı, Ekipler Müdahalede

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde çöp toplama alanında yangın meydana geldi. Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, yoğun duman ve alevler oluşturdu.

İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR

Yangına müdahale etmek üzere olay yerine Şebinkarahisar İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor ancak henüz kontrol altına alınamadığı ifade ediliyor.

Beylikdüzü’nde Elektrik Kesintisi Bilgisi Açıklandı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 2 Eylül'de gün boyunca sürecek elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintinin bitiş zamanı ve nedenleri ise halk tarafından merak ediliyor.
İnegöl’de Polis Ekiplerine Saldırı Oldu

İnegöl'de, düğün esnasında uyuşturucu suçları nedeniyle aranan Olcay B. yakalanırken, aile üyeleri polise saldırdı. Ekipler, kalabalığı kontrol altına almak için biber gazı kullandı.

