Şebinkarahisar Düğününde Silahla Yaralanma

DÜĞÜNDE YAŞANAN TRAJEDİ

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde düğün töreninin sonrasında rastgele ateş açılması neticesinde yaralanan damat, hastanede hayatını kaybediyor. Turpçu köyünde gerçekleştirilen düğün merasiminin ardından gelin ve damadın evlerine uğurlandığı sırada silahla rastgele ateş açılması sonucunda 23 yaşındaki damat Ali K. yaralanıyor. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma derhal olay yerine gönderiliyor. Ali K., Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’ne sevk ediliyor, ancak sabaha karşı yaşamını kaybettiği bildiriliyor.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili gelişmeler sürerken, damadın yengesi 47 yaşındaki F.K. jandarma tarafından silahla rastgele ateş açma iddiasıyla gözaltına alınıyor. F.K.’nın evinin bahçesinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçiriliyor. Soruşturma devam ederken gözaltına alınan yengenin ilk ifadesinde “Hala olayın şokundayım. Hiçbir şey hatırlamıyorum” dediği öğreniliyor. Olayın detayları ve soruşturma süreci merakla bekleniyor.