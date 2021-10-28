Şebnem Şirin’in katil zanlısı tutuklandı

Denizli’de sevgilisi Şebnem Şirin’i hunharca öldüren Furkan Zıbıncı’nın tutuklandığı öğrenildi.
Kınıklı Mahallesi’ndeki bir apartın birinci katında yaşayan 25 yaşındaki Şebnem Şirin’in bıçaklanarak öldürülmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Furkan Zıbıncı’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Zıbıncı, basın mensuplarının “Neden öldürdünüz? Pişman mısınız?” sorularına yanıt vermedi.
Zanlının “cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma” gibi suçlardan 6 ayrı kaydının bulunduğu da öğrenildi.
İfadesinde, olay anını hatırlamadığını ileri süren cinayet zanlısı Zıbıncı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince “canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklandı.
Bıçakladığını itiraf etti
Şebnem Şirin’in evinden dün bağrışma sesleri duyan ve bir kişinin otomobiliyle uzaklaştığını gören komşuları, polise ihbarda bulunmuştu. Şirin evin salonunda boğazından bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu.
Yakalanarak gözaltına alınan zanlının ilk ifadesinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakladığını itiraf ettiği öğrenilmişti.