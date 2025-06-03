Sebze ve Meyve Fuarı Antalya’da

FUAR TARİHİ VE YERİ

Sebze, Meyve, Arıcılık, Paketleme, Depolama, Taze Ürün, Ekipman ve Teknolojileri Fuarı, 18-20 Eylül tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek. Hizmetleri Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından düzenlenen fuar, ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen bir tanıtım toplantısıyla duyuruldu.

ANTALYA’NIN TARIM POTANSİYELİ

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, toplantıda yaptığı açıklamada, fuarın Antalya’nın tarımsal ve ticari potansiyeli açısından büyük öneme sahip olduğunu aktardı. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere de Antalya’nın bir tarım kenti olduğu ve bu kentin 12 ay boyunca tarıma elverişli olduğunu ifade etti. Dere, fuarın Antalya için doğru bir seçim olduğunu belirterek, tüm sektör temsilcilerini burada buluşturacağını vurguladı.

İHRACATIN DESTEKLENMESİ

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkan Yardımcısı Ramazan Keskin, ihracatçılar olarak fuarı desteklediklerini dile getirdi. Keskin, bölgedeki ihracatta yaş meyve ve sebze sektörünün önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak, fuarın sektör üzerindeki olumlu etkilerini belirtmekteydi. Toplantıda, Kumluca Ticaret Odası Başkanı Fahri Özen, ATSO Başkan Yardımcısı Hakan Pakalın, Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuran Yılmaz, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Ragıp Gök, Kumluca Tüccarlar Derneği Başkanı Osman Öcal ve ANFAŞ Yönetim Danışmanı Ferhan Bıçakçılar da yer aldı.