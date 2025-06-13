Sec, Dogecoin Etf Sürecini Askıya Aldı

KRİTİK KARAR VE ERTELEMELER

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), önemli bir karar alarak Bitwise Dogecoin ETF, Grayscale Hedera Trust ve VanEck Avalanche ETF için onay süreçlerini askıya aldı. Bu durum, yeni SEC başkanı Paul Atkins liderliğindeki komisyon döneminde kripto ETF piyasasında yaşanan beklenmedik bir duraksamayı gözler önüne seriyor. SEC’in açıklamasında, “İşlem başlatılması, Komisyonun dahil olan konulardan herhangi biri hakkında herhangi bir sonuca vardığını göstermez.” ifadesi dikkat çekiyor. Düzenleyici kurum, bu süreçte ilgili kişilerin önerilen kural değişikliği hakkında yorum yapmalarını istediğini belirtti.

ONAY İÇİN YENİ GÜVENCE

Ertelemelerin, SEC’in spot Solana ETF ihraççılarından S-1 başvurularını güncellemelerini talep ettiği haberlerinden sadece iki gün sonra gelmesi ise dikkat çekicidir. Bloomberg analisti Eric Balchunas, Solana ETF için onayın önümüzdeki iki ila dört ay içinde gelebileceğini öngörüyor. Şu anda SEC’den onay bekleyen çok sayıda spot kripto ETF başvurusu yer alıyor. Paul Atkins, Gary Gensler’ın görevden ayrılmasının ardından 22 Nisan’da ajansın yeni başkanı oldu.

ŞİRKETLERDEN YANIT

21Shares temsilcisi, “SEC’den yorumlar aldık ve değiştirilmiş bir S-1 dosyalamak üzere ele almamız ve dosyalamamız istendi.” diyerek durumu aktardı. Temsilci, bunu kısa süre içinde gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti. VanEck ve 21Shares, SEC’in “ilk dosyalama yaklaşımı” uygulamadığından endişeli olduklarını açıkladılar. Firmalar, bu hafta yazdıkları mektupta, “Bu uygulamayı takip etmemekteki başarısızlık, finansal piyasalarda yenilik, adalet ve rekabet düzenleyici ilkelerini hayal kırıklığına uğrattı.” diyerek tepkilerini dile getirdi. Mektuplarında ayrıca, “Komisyonun uzun süredir devam eden ilk dosyalama onay ilkesinin derhal yeniden uygulanmasını saygıyla talep ediyoruz. Basitçe söylemek gerekirse, Komisyon kayırmacılık yaptığında, bu ETP sponsorlarına paraya mal oluyor ve ETP pazar yerini daha az adil hale getiriyor.” ifadeleri yer aldı.