SEC, Grayscale’in Ethereum ETF’lerini Erteledi

KRİPTO PARA PAZARINDA ÖNEMLİ GELİŞMELER

Kripto para dünyasında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. SEC, Grayscale’in spot Ethereum ETF’lerinde staking özelliği talebini, şu an için erteleme kararı aldı. Amerikan düzenleyicisi, “önerilen kural değişikliğini ve ortaya çıkan sorunları değerlendirmek için zamana ihtiyaç duyduğunu” belirtti. Bu talep, Şubat ayında New York Borsası tarafından Grayscale adına sunulmuştu ve yatırımcılara Bitcoin ETF’lerinde bulunmayan bir avantaj sunmayı hedefliyordu.

ETHEM YATIRIMCILARINI ETKİLEYEN KARAR

Karar, geçtiğimiz hafta spot Ethereum ETF’leri için opsiyon işlemlerine onay verilmesinin ardından geldi. SEC’in son kararı, Ethereum (ETH) yatırımcılarının beklediği bir avantajı, şimdilik ileri bir tarihe erteledi. Staking özelliği, yatırımcılara ETF’leri destekleyen spot ETH’yi kilitleyerek ek getiri elde etme fırsatı veriyordu. Bu avantaj, Bitcoin ETF’lerinde mevcut olmaması nedeniyle spot Ethereum ETF’lerini daha cazip hale getirebileceği düşünülüyor. Diğer varlık yöneticileri, 21Shares gibi, spot Ethereum ürünlerinde staking’e izin verilmesi için başvuruda bulunmuştu. SEC’in bu kararı, tüm bu başvuruları etkileyecek özellik taşıyor.

OPSİYON İŞLEMLERİ VE PİYASA ETKİLERİ

Erteleme kararı, SEC’in BlackRock, Bitwise ve Grayscale’in spot Ethereum ETF’lerinde opsiyon işlemlerine onay vermesinin arkasından geldi. Opsiyon işlemleri, yatırımcılara vade tarihleri veya fiyatları olmadan sözleşmeleri alıp satma hakkı tanıyor. Ayrıca ilginç bir şekilde, SEC’in bu kararı, Ethereum fiyatları üzerinde önemli bir etki yaratmadı. Karar açıklandığında ETH, ayı piyasası düşüklerinde seyrederek yaklaşık 1.625 dolar seviyesinde işlem görmekteydi. Farside Investors’ın verilerine göre ABD’deki Ether ETF’leri, 7 Nisan’dan bu yana art arda beş gün fon çıkışı yaşadı ve bu süreçte toplam 88,5 milyon dolar çıktı. Dokuz spot Ethereum ETF’ye toplam akışlar ise 2,3 milyar dolar seviyesindeydi. Grayscale’in büyük çıkışları bu rakamları düşük tutmaya devam ediyor.

KANADA’DAN FARKLI BİR ADIM

Bu gelişmeler yaşanırken, Kanada, kripto para dünyasında farklı bir adım atıyor. ETF analisti Eric Balchunas’ın bildirdiğine göre, Kanada bu hafta spot Solana ETF’lerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Düzenleyici kurum Purpose, Evolve, CI ve 3iQ dahil olmak üzere birçok ihraççıya onay vererek bu süreci hızlandırıyor.