SEC, Immutable Üzerindeki Soruşturmayı Sonlandırdı

ABD MENKUL KIYMETLER VE BORSA KOMİSYONU, SORUŞTURMAYI SONLANDIRDI

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Web3 oyun platformu Immutable ile ilgili yürütülen soruşturmayı sonlandırdığını ve herhangi bir yaptırım davası açmayacağını duyurdu. Bu karar, Trump yönetiminin göreve gelmesinin ardından SEC’in kripto para endüstrisine yönelik yaklaşımında meydana gelen büyük değişimlerin en son örneği olarak dikkat çekiyor. Immutable yönetimi, bu gelişmeyi kripto sektörü için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirirken, şirketin 3,1 milyar oyuncuya dijital sahiplik kazandırma hedeflerini hızlandıracaklarını ifade etti.

DÜZENLEYİCİ NETLİK SAĞLANIYOR

Immutable’ın kurucu ortağı ve başkanı Robbie Ferguson, “SEC’in soruşturmasını sonuçlandırmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.” şeklinde konuştu. Ferguson, “Bu gelişme, kripto para sektörü için önemli bir kilometre taşı niteliğinde. Düzenleyici netliğin sağlandığı bir geleceğe doğru ilerlerken, endüstri ve oyun dünyası için yeni bir dönem başlıyor.” dedi.

Ayrıca, ABD hükümetinden gelen düzenleyici netlikten de heyecan duyduklarını belirten Ferguson, “Net bir düzenleyici çerçeveyle, dünyadaki 3,1 milyar oyuncuya dijital sahiplik getirme hedeflerimizi hızlandırmayı planlıyoruz.” açıklaması yaptı. SEC, durumla ilgili “Olası bir soruşturmanın varlığı ya da yokluğu hakkında yorum yapmıyoruz.” diyerek konuya ilişkin detay vermekten kaçındı.

KRİPTO DÜZENLEMESİNDEKİ DEĞİŞİM

SEC’in Immutable hakkındaki soruşturma kararını kapatma hamlesi, eski başkan Gary Gensler dönemindeki “yaptırım yoluyla düzenleme” yaklaşımından tamamen geri adım attığını gösteriyor. Başkan Vekili Mark Uyeda’nın liderliğindeki SEC, kripto dostu Komisyon Üyesi Hester Peirce ile birlikte kurulan Kripto Görev Gücü’nü oluşturdu ve sektör temsilcileriyle yuvarlak masa toplantıları düzenleyerek kripto düzenleme stratejisinde önemli bir revizyon sinyali verdi.

Donald Trump’ın görev süresinin başından bu yana geçen üç aydan kısa bir sürede, kripto endüstrisi için düzenleyici ortamda köklü değişimler yaşandı. SEC, Gemini, Robinhood, OpenSea, Yuga Labs ve Immutable gibi firmalara yönelik yapılan soruşturmaların tamamını herhangi bir yaptırım gerçekleştirmeden sonlandırdı. Ayrıca, Kraken, Coinbase, ConsenSys, Ripple ve Cumberland DRW gibi kripto şirketlerine açılan davalar da düşürüldü. Bunun yanı sıra, Tron ve Binance’e karşı açılan davalar da durduruldu.