Sec’in Liderliği Kripto Sektöründe Değişim Getiriyor

YENİ LİDERLİK DÖNEMİ KRİPTO SEKTÖRÜ İÇİN DEĞİŞİM SUNUYOR

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) başkanlığına Paul Atkins’ın gelmesiyle kripto sektörü için köklü bir değişim süreci başlamış durumda. Atkins, eski yönetimin “önce ceza ve yaptırım” anlayışından uzaklaşacaklarını belirtti. Piyasa katılımcıları için öngörülebilir standartlar oluşturulmasına vurgu yapan başkan, yeni bir dönemin başladığını duyurdu.

DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE GELİŞTİRİLECEK

Komisyonun düzenlediği tokenizasyon ve dijital varlıklar yuvarlak masa toplantısında konuşan Atkins, politika oluşturmanın geçici uygulama eylemlerinden bağımsız olacağını ifade etti. Başkan, mevcut kural koyma, yorumlama ve muafiyet yetkilerini kullanarak daha amaca uygun standartlar belirleyeceklerini açıkladı. Blockchain teknolojisinin menkul kıymetler için geniş bir kullanım alanı sunacağını söyleyen Atkins, bu teknolojinin eski kural ve düzenlemelerin öngörmediği yeni piyasa aktivitelerini teşvik edeceğini belirtti.

RASYONEL DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE İHTİYACI

Kripto varlık piyasaları için rasyonel bir düzenleyici çerçeve oluşturulmasının birincil önceliklerden biri olduğunu vurgulayan Atkins, bu çerçevenin kripto varlıkların ihracı, saklanması ve ticareti için net kurallar belirleyerek kötü niyetli aktörleri caydırmaya devam edeceğini aktardı. Komisyonun menkul kıymet olarak değerlendirilebilecek kripto varlıklar için “net ve makul yönergeler” oluşturmaya odaklandığını ekleyen başkan, aracı kurumların platformlarında menkul kıymet ve menkul kıymet olmayan ürünleri karıştırabilecek bir yatırım ürünleri yelpazesini sunmalarına izin vermenin de önemli olduğunu ifade etti.

KURUMLAR YENİ ADIMLAR ATIYOR

Tokenizasyon alanında önemli gelişmeler kaydeden BlackRock ve Franklin Templeton gibi büyük şirketler, sırasıyla BUIDL ve BENJI adlarıyla tokenize edilmiş ABD hazine fonları ile bu alanda yer almaya başladı. RWA.xyz verilerine göre, zincir üzerinde 22,6 milyar dolarlık gerçek dünya varlığı mevcut ve bu rakam son 30 günde yüzde 7,6 artış gösterdi. Ayrıca, stablecoin piyasası ise toplamda 243 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşmış durumda.